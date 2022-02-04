YouTube заблокував канали Шуфрича й Медведчука Ukrlive та Перший незалежний
4 лютого канали Ukrlive і Перший незалежний, які належать нардепам від ОПЗЖ Нестору Шуфричу та Віктору Медведчуку, було заблоковано на YouTube
Про це повідомляє сайт каналу Перший Незалежний.
"Телеканали UkrLive і Перший Незалежний змінили майданчики в YouTube", - ідеться в заяві.
На каналі звинуватили в цензурі американську компанію, а також українську владу.
"Ми продовжимо свою роботу. Ми не зупинимося. Ми відчуваємо за собою підтримку мільйонів громадян України, які хочуть жити в країні, де у людей є право на вибір, який канал дивитися", - додали в повідомленні.
Про закриття телеканалів також повідомила ведуча Діана Панченко.
"Канали UkrLive і Перший Незалежний в ютуб заблоковані. Нема слів", - написала вона.
- Нагадаємо, співробітники каналів Медведчука стали власниками телеканалу "Перший незалежний".
- Нацрада призначила перевірку каналу Нестора Шуфрича UKRLIVE щодо поширення фейків.
- Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти каналів "Перший незалежний" і UkrLive.
- Голосування РНБО щодо закриття цих каналів проводилось протягом трьох тижнів.
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