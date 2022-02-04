YouTube заблокував канали Шуфрича й Медведчука Ukrlive та Перший незалежний

Про це повідомляє сайт каналу Перший Незалежний.



"Телеканали UkrLive і Перший Незалежний змінили майданчики в YouTube", - ідеться в заяві.



На каналі звинуватили в цензурі американську компанію, а також українську владу.



"Ми продовжимо свою роботу. Ми не зупинимося. Ми відчуваємо за собою підтримку мільйонів громадян України, які хочуть жити в країні, де у людей є право на вибір, який канал дивитися", - додали в повідомленні.



Про закриття телеканалів також повідомила ведуча Діана Панченко.



"Канали UkrLive і Перший Незалежний в ютуб заблоковані. Нема слів", - написала вона.

Нагадаємо, співробітники каналів Медведчука стали власниками телеканалу "Перший незалежний".

Нацрада призначила перевірку каналу Нестора Шуфрича UKRLIVE щодо поширення фейків.

Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти каналів "Перший незалежний" і UkrLive.

Голосування РНБО щодо закриття цих каналів проводилось протягом трьох тижнів.

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