"Йшлося про купівлю вугілля в українських підприємств без запитів через "Л/ДНР": експерт назвав підозру Порошенку "більше політичною, ніж юридичною

Про це він заявив у ефірі програми "Тиждень з Марією Гурською" на Еспресо.TV.



"Мова йшла про купівлю вугілля у підприємств, які мали реєстрацію в Україні. Попри те, що ми говоримо, що це було на окупованих територіях, але Україна не робила запити через "держоргани" "Л/ДНР", прив'язка факту держзради - дуже умовна. Вона більше політична, ніж юридична", - сказав Божко.



На його думку, тут важливіша фабула цієї справи.



"Низька якість взагалі справ, які стосуються майже всіх політиків в Україні. Коли відбувається переслідування політика великого, так чи інакше, ми майже завжди бачимо справу переоцінену оціночними судженнями, спробамик огось наздогнати, а потім через 5-7 років виявляється, що це було написано якось на коліні", - додав політконсультант.



Він наголосив, що до цієї справи почали прив'язувати сторонніх осіб.



"Місяць тому, в контексті цієї справи, секретар РНБО зазначив, що чомусь і пані Гонтарєва має вважатись підозрюваною. Це схоже більше на якусь політичну розправу. Історія з появою у цій справі Порошенка - вона більше політична. У влади є високе, стійке бажання якось капсулювати підтримку Порошенка навколо того електорату, який він вже має, щоб не було змоги нарощувати свою підтримку. Потрібно весь час нагадувати, що Порошенко - держзрадник", - підсумував Божко.

Лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з ОРДЛО, в результаті якої проросійські терористи отримали понад 200 млн грн.

СБУ вручила підозру у цій справі ексміністру енергетики Демчишину. За версією СБУ, він примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками ОРДЛО щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн. У результаті протиправних дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн..

Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенку повідомили про підозру у цій справі. Його звинувачують у держзраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР",