Юридичні дії щодо компанії загрожують підірвати довіру інвесторів до України, - виконавчий директор Ferrexpo в інтерв'ю Financial Times

Зокрема, Лучіо Дженовезе заявив, що такі юридичні дії загрожують підірвати довіру інвесторів до України, коли цій країні потрібно залучати зарубіжний капітал.

"Ferrexpo опинилася в суперечці, яка не має до нас жодного відношення", - сказав Дженовезе в інтерв'ю. "У кінцевому підсумку, українська влада ризикує покарати звичайних британських і американських громадян, пенсії яких інвестовані в Ferrexpo".

Дженовезе заявив, що компанія планує інвестувати $3 млрд в Україну в найближчі роки.

Ferrexpo, яка виробляє окатки із залізної руди для світових сталеливарних підприємств та була зареєстрована на фондовій біржі Лондона в 2007 році, потрапила під вплив кількох судових розслідувань української влади стосовно Костянтина Жеваго, її найбільшого акціонера та засновника.

У Ferrexpo вважають, що компанія стала жертвою організованої кампанії, щоб покарати її найбільшого акціонера. І додають, що кримінальні переслідування її дочірніх компаній є незаконними, оскільки вони (компанії) ніколи не були учасниками будь-яких договорів, укладених між паном Жеваго та кредиторами банку "Фінанси та Кредит". І додають, що будь-яка спроба арешту активів Ferrexpo означає покарання для інших акціонерів, включаючи BlackRock, Schroder Investment Management, Acadian Asset Management, HSBC і Vanguard Group.

Президент Володимир Зеленський знаходиться під тиском з боку української громадськості, ЄС, США і МВФ щодо деолігархізації країни.

"Ми впевнені, що президент Зеленський відданий верховенству права, – сказав Дженовезе. - Важливо, щоб він також відстоював і права міжнародних інвесторів Ferrexpo в Україні".

У компанії додають, що її корпоративні права залишаються порушеними. І що попередні спроби заморозити її активи були анульовані українськими судами три роки тому. Наразі Ferrexpo веде суперечку з урядом України щодо виплати роялті, а також має відкрите провадження від Державного бюро розслідувань України за підозрою в незаконному видобутку і продажу корисних копалин, на які вона нібито не має спеціального дозволу. Компанія раніше повідомляла, що її співробітники не вчиняли незаконних дій, а отриманий у ході видобутку нефракційний відсів не є корисною копалиною.