Відповідний закон підписав губернатор штату Юта Спенсер Кокс, про це чиновник повідомив у twitter.

"Ми більше не хочемо, щоб соціальні мережі продовжували завдавати шкоди психічному здоров'ю нашої молоді. Сьогодні ми затвердили два ключові закони, спрямовані на боротьбу з компаніями - власниками соціальних мереж," - написав Спенсер Кокс.

Перший у США закон щодо обмеження доступу неповнолітніх до соціальних мереж передбачає обов'язкове підтвердження віку особи для створення акаунту. Крім того, дитина повинна отримати дозвіл від батьків або опікуна, аби користуватися додатками, зокрема TikTok.

Закон також передбачає запровадження обмеження на нічне використання соціальних мереж - діти та підлітки не матимуть доступу до них з 22:30 до 06:00 ранку наступного дня.

Цей випадок став першим подібним у Сполучених штатах - за словами чиновників, соціальні мережі викликають звикання у неповнолітніх, а реклама може нести шкоду.