"Ювентус" через жахливу травму до кінця сезону втратив свого найдорожчого футболіста
Півзахисник Федеріко К'єза більше не зіграє за туринський "Ювентус" у поточному сезоні
Про це повідомляє офіційний сайт "Ювентуса".
У грі Серії А з "Ромою" (4:3) Федеріко К'єза залишив поле вже на 32-й хвилині. Півзахисник пошкодив передню хрестоподібну зв'язку. Найближчими днями гравцеві буде потрібна операція.
24-річний півзахисник вже не зіграє за "Ювентус" у цьому сезоні, також пропустить матчі збірної Італії у стикових матчах за вихід на ЧС-2022 Для відновлення К'єзі знадобиться приблизно шість місяців.
На рахунку К'єзи 14 матчів, 4 голи та 4 результативні передачі в цьому сезоні. Transfermarkt оцінює К'єзу у 70 млн євро - це найвищий показник у "Ювентусі".
"Ювентус" провалив старт сезону і займає шосте місце в чемпіонаті Італії після 21 матчу. Туринці відстають від зони ЛЧ на три бали.
- 20 грудня нідерландський захисник Маттейс Де Лігт вирішив покинути туринський "Ювентус".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.38
Купівля 27.38Продаж 27.64
-
EUR
Купівля 30.82Продаж 31.27
- Актуальне
- Важливе