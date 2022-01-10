"Ювентус" через жахливу травму до кінця сезону втратив свого найдорожчого футболіста

Про це повідомляє офіційний сайт "Ювентуса".



У грі Серії А з "Ромою" (4:3) Федеріко К'єза залишив поле вже на 32-й хвилині. Півзахисник пошкодив передню хрестоподібну зв'язку. Найближчими днями гравцеві буде потрібна операція.



24-річний півзахисник вже не зіграє за "Ювентус" у цьому сезоні, також пропустить матчі збірної Італії у стикових матчах за вихід на ЧС-2022 Для відновлення К'єзі знадобиться приблизно шість місяців.



На рахунку К'єзи 14 матчів, 4 голи та 4 результативні передачі в цьому сезоні. Transfermarkt оцінює К'єзу у 70 млн євро - це найвищий показник у "Ювентусі".

"Ювентус" провалив старт сезону і займає шосте місце в чемпіонаті Італії після 21 матчу. Туринці відстають від зони ЛЧ на три бали.

20 грудня нідерландський захисник Маттейс Де Лігт вирішив покинути туринський "Ювентус".

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