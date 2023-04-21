"Ювентус" переміг "Спортінг" і вийшов у півфінал Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч-відповідь закінчився внічию 1:1. На 9-й хвилині Адрієн Рабйо вивів "Ювентус" вперед, а через декілька хвилин Маркус Едвардс реалізував пенальті для "Спортінга".

Перша зустріч команд закінчилась перемогою "Юве" з рахунком 1:0. У півфіналі Ліги Європи іспанська "Севілья" зіграє проти туринського "Ювентуса". Матчі пройдуть 11 і 18 травня.

Ліга Європи

Чвертьфінал. Повторний матч

20 квітня

"Спортінг" (Португалія) - "Ювентус" (Італія) 1:1

Голи: Едвардс, 20 (пен.) - Рабйо, 9

Перший матч - 0:1