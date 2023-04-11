Южаніна: щоб не повертати виплати 30 тисяч військовим, влада переводить стрілки на МВФ
Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна на своєму телеграм-каналі пише, що провладні депутати вже намагаються відмовитись від повернення доплат 30 тисяч гривень військовим
"Щойно повернули нашим військовим 30 тис. грн доплати, як пішли розмови про те, що на це не вистачає грошей у бюджеті. Зокрема, "слуга" Веніславський зазначив, що зараз «дуже складно робити якісь прогнози щодо реалізації відповідного рішення». І що президент ще буде обмірковувати рішення, чи підписувати цей закон", – зауважує народна депутатка.
"Мало того, інформагентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в кулуарах "Весняних зустрічей" МВФ та Світового банку у Вашингтоні повідомило, що на рішення Верховної Ради про повернення виплати 30 тис. грн для військовослужбовців та одночасне обмеження виплат у бюджетному секторі та на держпідприємствах звернули увагу в Міжнародному валютному фонді", – констатує Южаніна.
"Йдеться про відповідність внесених до законодавства змін зобов’язанням, які взяла на себе Україна в рамках затвердженої 4-річної Програми розширеного фінансування EFF. Читаймо разом. "З 1-го лютого 2023 року введено в дію переглянуту політику оплати праці у сфері оборони та безпеки, спрямовану на оптимізацію зростання заробітної плати з одночасним створенням стимулів для бойового призову". Тільки це як констатація факту. Саме тому мені здається, що влада нахабно маніпулює, і тепер у будь-якій незручній ситуації буде посилатися на МВФ, аби зняти відповідальність із себе", – вважає Ніна Южаніна.
"По-перше, вчора було чітко розставлено пріоритети: у державному секторі зарплати обмежили, військовим додали. По-друге, з лютого 2023 року в парламенті знаходиться наш законопроєкт 9006, прийняття якого дозволить зберегти спрямування вже передбачених у Міністерства оборони коштів на фінансування протягом всього 2023 року додаткових грошових виплат військовослужбовцям та забезпечити підвищення виплат військовослужбовцям у районах бойових дій", – зазначає Южаніна.
"Законопроєкт ще навіть не розглянуто профільним комітетом. Як кажуть, було б бажання. Але у владі чомусь вирішили піти іншим шляхом – підготувати інформаційний простір до того, що норму про повернення 30 тис. грн військовим неможливо реалізувати. І це дуже сумно", – резюмує народна депутатка.
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