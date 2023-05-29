З 1 червня Польща заборонить в'їзд на територію країни російських та білоруських вантажівок
З 1 червня Польща запроваджує заборону на в'їзд до країни з території Білорусі фур та інших вантажних автомобілів, зареєстрованих у Білорусі та РФ
Про це пише РАР.
Заборона розповсюджуватиметься на вантажівки, тягачі, причепи, напівпричепи та автопоїзди.
Відповідний указ підписав міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський, діятиме заборона до особливого розпорядження.
- 29 травня Польща запровадила санкції проти 365 громадян Білорусі. Їм буде заборонено в'їзд до країни та загалом до Шенгенської зони. Також буде заморожено їхні активи.
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