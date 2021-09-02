З 1 грудня авіакомпанія Wizz Air запровадить обов'язкову вакцинацію для робітників
Лоукостер Wizz Air, починаючи з 1 грудня, вимагатиме обов’язкову вакцинацію проти COVID-19 від усього екіпажу
Про це повідомляє НВ.
У виняткових випадках - компанія вимагатиме регулярне тестування на коронавірус.
"Wizz Air впроваджує цю політику в рамках свого зобов’язання забезпечувати здоров’я і безпеку своїх пасажирів і екіпажів, а також підтримувати безперебійне виконання рейсів в довгостроковій перспективі", - йдеться в повідомленні.
Компанія вимагатиме бути вакцинованим як від пілотів, так і від бортпровідників.
За словами гендиректора Wizz Air Group, вакцинація відіграє важливу роль в мінімізації ризиків зараження COVID-19.
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