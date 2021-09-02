З 1 грудня авіакомпанія Wizz Air запровадить обов'язкову вакцинацію для робітників

Про це повідомляє НВ.



У виняткових випадках - компанія вимагатиме регулярне тестування на коронавірус.



"Wizz Air впроваджує цю політику в рамках свого зобов’язання забезпечувати здоров’я і безпеку своїх пасажирів і екіпажів, а також підтримувати безперебійне виконання рейсів в довгостроковій перспективі", - йдеться в повідомленні.

Компанія вимагатиме бути вакцинованим як від пілотів, так і від бортпровідників.

За словами гендиректора Wizz Air Group, вакцинація відіграє важливу роль в мінімізації ризиків зараження COVID-19.



