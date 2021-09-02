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З 1 грудня авіакомпанія Wizz Air запровадить обов'язкову вакцинацію для робітників

2 вересня, 2021 четвер
13:19
Коронавірус Wizz Air

Лоукостер Wizz Air, починаючи з 1 грудня, вимагатиме обов’язкову вакцинацію проти COVID-19 від усього екіпажу

Про це повідомляє НВ.

 У виняткових випадках - компанія вимагатиме регулярне тестування на коронавірус.

"Wizz Air впроваджує цю політику в рамках свого зобов’язання забезпечувати здоров’я і безпеку своїх пасажирів і екіпажів, а також підтримувати безперебійне виконання рейсів в довгостроковій перспективі", - йдеться в повідомленні.

Компанія вимагатиме бути вакцинованим як від пілотів, так і від бортпровідників.

За словами гендиректора Wizz Air Group, вакцинація відіграє важливу роль в мінімізації ризиків зараження COVID-19.

 

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Wizz Air
Вакцинація
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