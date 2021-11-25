З 2022 року лікарню "Феофанія" відкриють для усіх українців, - МОЗ

Про це на засіданні Кабміну 24 листопада заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко, повідомляє у Telegram нардеп Михайло Радуцький.



"Лікарня "Феофанія" довгий час залишається символом того, що чиновники та пересічні громадяни мають різний рівень доступу до медичних послуг. І сьогодні медичний заклад підпорядковується Державному управлінню справами, а допомогу там надають державним службовцям", - написав депутат.



Радуцький додав, що у межах реформи галузі всі медичні заклади повинні увійти до єдиного медичного простору. Наступного року планується перехід на фінансування за програмою медичних гарантій відомчих лікарень, закладів міністерств та Національної академії наук.



Клінічна лікарня "Феофанія" - підпорядкований Державному управлінню справами медичний заклад, уповноважений на оперативне, стаціонарне, діагностично-консультативне лікарське обслуговування державних службовців України, працівників дипломатичного корпусу іноземних держав та міжнародних організацій, осіб, що мають особливі заслуги перед Україною в умовах мирного, надзвичайного та воєнного стану.



У січні 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про доступність для пересічних українців лікування у "Феофанії".



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