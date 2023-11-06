З 1 січня окупанти штрафуватимуть мелітопольців без паспортів РФ і оформлюватимуть їх як іноземців, - мер Федоров

Про це Федоров сказав у ефірі національного телемарафону "Єдині новини", передає Укрінформ.

"Вчергове розпочинається нова хвиля паспортизації. Тепер вона не для того, щоб видавати паспорти, а контролювати тих, хто їх не отримав. До липня 2024 року начебто є час у всіх мешканців оформити рашистські паспорти. Так вирішив терорист Путін. Але насправді вже з 1 січня буде працювати такий каральний орган в поліції, який за виявлення людей без рашистських паспортів буде їх щонайменше штрафувати, оформлювати як іноземних громадян та видавати міграційні карти", - сказав Федоров.

Мер міста додав, що перебувати без паспортів окупанти дозволять мелітопольцям не більше року, а для оформлення міграційної карти потрібно здати відбитки пальців і пройти низку перевірок. Також окупанти змушуватимуть мелітопольців отримувати дозволи на роботу.

Людям, які відмовлятимуться оформлювати окупаційні документи, загарбники погрожують штрафами та депортацією.

Крім того, Федоров повідомив, що чоловіки разом із російськими паспортами одразу отримують повістки до військкоматів.

На думку мера Мелітополя, можна говорити про початок повноцінної мобілізації на тимчасово окупованій території.