Про це повідомляє Мінцифри.

“Якщо не встигли замовити браслет «Символ незламності. Азовсталь», гарні новини — вони знов у продажу. Це останній наклад, його виробили з 17-метрових літер «ВІРЮ В ЗСУ». Так організатори проєкту хочуть розділити поміж тисяч людей віру в Збройні Сили України", – йдеться у повідомленні.

17-метровий напис "Вірю в ЗСУ", який встановили біля найвищої монументальної скульптури Європи – Батьківщини-Матері, також зроблені з металу останньої партії "Азовсталі".

Вартість браслета — 1500 грн. Прибуток від продажів піде на формування Флоту морських дронів, який захистить акваторії українських морів та мирні міста від крилатих ракет.

У жовтні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що кошти, отримані за передостанню партію браслетів, підуть на закупівлю безпілотників.

11 листопада Володимир Зеленський оголосив про збір на флот морських дронів на фандрейзинговій платформі UNITED24.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb