З 17-метрового напису "Вірю в ЗСУ" з металу Азовсталі зробили останню партію браслетів
В Україні знову можна замовити браслети "Символ незламності. Азовсталь" – їх виготовили з літер "Вірю в ЗСУ”, які до початку листопада стояли у центі Києва
Про це повідомляє Мінцифри.
“Якщо не встигли замовити браслет «Символ незламності. Азовсталь», гарні новини — вони знов у продажу. Це останній наклад, його виробили з 17-метрових літер «ВІРЮ В ЗСУ». Так організатори проєкту хочуть розділити поміж тисяч людей віру в Збройні Сили України", – йдеться у повідомленні.
17-метровий напис "Вірю в ЗСУ", який встановили біля найвищої монументальної скульптури Європи – Батьківщини-Матері, також зроблені з металу останньої партії "Азовсталі".
Вартість браслета — 1500 грн. Прибуток від продажів піде на формування Флоту морських дронів, який захистить акваторії українських морів та мирні міста від крилатих ракет.
- У жовтні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що кошти, отримані за передостанню партію браслетів, підуть на закупівлю безпілотників.
- 11 листопада Володимир Зеленський оголосив про збір на флот морських дронів на фандрейзинговій платформі UNITED24.
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