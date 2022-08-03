Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Під час воєнного стану найчастіші порушники на кордоні – ухилянти. Від початку воєнного стану прикордонники затримали за спробу незаконного перетинання кордону близько 6,4 тисячі військовозобов’язаних чоловіків", - пише ДПСУ.

Понад 4 тис. порушників були зупинені прикордонниками поза пунктами пропуску. Решта втікачів намагалися схитрувати на паспортному контролі.

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