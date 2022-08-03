З 24 лютого ДПСУ затримала 6,4 тис. чоловіків, які намагались незаконно втекти за кордон
З 24 лютого, від початку воєнного стану, прикордонники затримали 6,4 тис. військовозобов’язаних чоловіків, які намагались незаконно покинути Україну
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Під час воєнного стану найчастіші порушники на кордоні – ухилянти. Від початку воєнного стану прикордонники затримали за спробу незаконного перетинання кордону близько 6,4 тисячі військовозобов’язаних чоловіків", - пише ДПСУ.
Понад 4 тис. порушників були зупинені прикордонниками поза пунктами пропуску. Решта втікачів намагалися схитрувати на паспортному контролі.
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