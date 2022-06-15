З 24 лютого РФ знищила або пошкодила 94 спортивних об'єкти в Україні

Про це повідомляє Комітет молоді та спорту ВРУ.

Російські окупанти "звільнили" українців від 63 спортивних комплексів, 9 басейнів, 3 льодових арен, 17 стадіонів та велокомплекс в Лимані.

Зруйновано стадіон у Волновасі, стадіон "Металіст" на Харківщині, унікальний велотрек в Лимані, льодовий палац у Сєверодонецьку, який був одним з найбільших в України.

Басейн "Нептун" у Маріуполі, Луганський обласний фізкультурний центр "Олімп" у Кремінній, спорткомплекс "Авангард" у Києві, Олімпійський навчально-спортивний центр у Чернігові та десятки інших об’єктів - все це відчуло на собі "русский мир".

Завдано близько $130 млн збитків українській спортивній інфраструктурі.

Мінспорту відкрили спецрахунок в Національному банку України для збору благодійних внесків. За словами Вадима Гутцайта, спецрахунок запрацює протягом декількох днів.

"Віримо в перемогу і підтримуємо Збройні Сили України. Ми обов’язково все відбудуємо, зробимо ще кращим, ніж було. Бо ми українці, ми на своїй землі, ми створюємо, а не нищимо", - сказав міністр спорту.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb