З 28 лютого у Києві комендантська година з 22:00 до 7 ранку, - Кличко

Про це повідомив у зверненнні міський голова Києва Віталій Кличко.



"Завтра з 8 години ранку закінчиться посилена комендантська година. Але вона не скасовується зовсім. І з завтрашнього дня буде тривати, як було визначено раніше - з 22.00 до 7.00", - сказав він.



Мер нагадав, що у цей час рух власним транспортом, окрім того, що має спецперепустки, заборонено.



"Ті люди, які перебуватимуть у цей час на вулиці, будуть вважатися членами диверсійних груп", - додав Кличко.



Він зазначив, що місто живе в умовах воєнного стану і попросив не наражатися на небезпеку.



"Прошу всіх дотримуватися правил. Бо в столиці продовжують знешкоджувати диверсійні групи. В деяких районах відбуваються перестрілки. І навіть в дозволені години виходьте в місто виключно за нагальної необхідності. В магазин, аптеку. Підтримуйте літніх і одиноких людей, яким необхідна сьогодні допомога", - підсумував Кличко.







Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb