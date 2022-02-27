З 28 лютого у Києві комендантська година з 22:00 до 7 ранку, - Кличко
28 лютого комендантська година в Києві закінчиться о 8 ранку
Про це повідомив у зверненнні міський голова Києва Віталій Кличко.
"Завтра з 8 години ранку закінчиться посилена комендантська година. Але вона не скасовується зовсім. І з завтрашнього дня буде тривати, як було визначено раніше - з 22.00 до 7.00", - сказав він.
Мер нагадав, що у цей час рух власним транспортом, окрім того, що має спецперепустки, заборонено.
"Ті люди, які перебуватимуть у цей час на вулиці, будуть вважатися членами диверсійних груп", - додав Кличко.
Він зазначив, що місто живе в умовах воєнного стану і попросив не наражатися на небезпеку.
"Прошу всіх дотримуватися правил. Бо в столиці продовжують знешкоджувати диверсійні групи. В деяких районах відбуваються перестрілки. І навіть в дозволені години виходьте в місто виключно за нагальної необхідності. В магазин, аптеку. Підтримуйте літніх і одиноких людей, яким необхідна сьогодні допомога", - підсумував Кличко.
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