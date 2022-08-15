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Головна війна з Росією "З 30 людей залишилося 11, наша арта х*рить по нас, а по списках я в Москві": окупант поскаржився на втрати і невиплату грошей

"З 30 людей залишилося 11, наша арта х*рить по нас, а по списках я в Москві": окупант поскаржився на втрати і невиплату грошей

15 серпня, 2022 понедiлок
21:59
війна з Росією

Російський окупант у Харківській області у телефонній розмові розповів про великі втрати у підрозділі, невиплату зарплатні та неоформлення участі у бойових діях

Перехоплення розмови окупанта оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

"У нас з 30 людей залишилося 11, так що я тобі кажу: те, що вам говорять по телевізору - суцільна брехня. Гроші мені також не платять, Танька сказала, що мала зарплата з бойовими прийти, я за 2 місяці отримав 80 тисяч (48 348 гривень), а мав 400 тис (241742 гривень)", - скаржиться окупант.

Крім того, загарбник поскаржився, що по документах він перебуває в Москві.

"Я по спискам взагалі в Москві, стрілок у Ямпольському полку, а я їжджу в коробці, бл**ь", - сказав окупант.

Також росіянин розповів про недорахування бойових виплат і натомість виплату зарплат тим російським військовим, які втекли з фронту.

"Наші втекли, вони вже місяць вдома і їм по 80 тис. зарплата приходить. Ти уяви, якщо народ втік, а там воювати вже немає кому", - сказав загарбник.

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Крім того, окупант поскаржився на те, що його підрозділ обстрілювала російська ж артилерія.

"Нас ї**шать навіть свої. Арта х**рить прямо, буває, по нас", - сказав росіянин.

  • 9 серпня ГУР опублікувало перехоплення, у якому йдеться, що росіяни розстрілюють своїх солдатів, коли ті тікають із фронту, а заявляють про них як про зниклих безвісти.

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Новини
окупанти
ГУР
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