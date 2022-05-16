З антивоєнним банером на фасаді та мітингом проти Путіна: у Венеції активісти захопили палац російського олігарха Міхельсона
У Венеції активісти захопили палац підсанкційного російського олігарха Міхельсона, де раніше розташовувався його фонд сучасного мистецтва "Вікторія"
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє російська художниця та письменниця Катерина Марголіс, що мешкає у Венеції.
Як зазначає письменниця, виглядало на те, що олігарх намагається обійти санкції та продовжувати працювати й користуванися будівдею "Palazzo delle Zattere".
"Сьогодні вранці група лівих анархістів та інших молодіжних рухів північно-східної Італії зібралися та зробили те, до чого досі не дісталися повільні санкції, – пише Марголіс. – Зараз набережна кипить, будівля захоплена. На фасаді величезний антивоєнний банер. Тут і екологія, і світ, і експропріація, і проти Путіна, і на підтримку України, і проти НАТО, і імперій, і влади капіталу".
За її словами, вже кілька тижнів у Венеції розповсюджувалися листівки про близькість власника палаццо Леоніда Міхельсона до Путіна та про анти-екологічність його бізнесу.
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