З Авдіївки найближчим часом буде евакуйоване все цивільне населення, - Телятицький

Про це заявив начальник об'єднаного центру сил оборони на Таврійському напрямку Сергій Телятицький в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"В Авдіївці досі залишається мирне населення, але заходи з евакуації проводяться. Там його залишилось дуже мало і швидше за все в найближчі терміни буде евакуйоване все цивільне населення", - повідомив Телятицький.

Також він додав, що з Мар'їнки ще на початку року евакуювали все цивільне населення.

Лише за одну добу окупаційні війська втратили вбитими та пораненими близько двох рот своїх солдатів на Таврійському напрямку. Росіяни вдаються до так званих "м'ясних штурмів", коли починають атакувати без вогневої підтримки важкої техніки.