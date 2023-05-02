У районі Авдіївки ворог намагається штурмовими групами прокласти шлях до вуличних боїв, - боєць "Легіону Свободи" Морозов
Майор МВС, боєць "Легіону Свободи" Максим Морозов зазначив, що ворог намагається малими групами зайти в приватний сектор Авдіївки
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У районі Авдіївки відбуваються артдуелі. Ворог обстрілює наші позиції, ми відповідаємо. Триває позиційна боротьба за кращі позиції. Працює артилерія та мінометні групи з обох боків. У районі Авдіївки діють ворожі штурмові групи, які намагаються прокласти шлях до вуличних боїв", - пояснив Морозов.
За словами бійця, ворог намагається малими групами зайти в приватний сектор Авдіївки.
"Противник намагається просунутися з боку Кам'янки. Їхня тактика зрозуміла, вони обмінюють життя своїх солдатів на метри землі. Росіяни намагаються малими групами зайти в приватний сектор Авдіївки. Сили оборони України знищують ворога та беруть у полон. Зараз противник перегруповується та намагається просунутися з боку старої частини Авдіївки", - додав Морозов.
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