Про це на засіданні уряду 17 лютого повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Так, у березні уряд проведе індексацію пенсій на 20%. Під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", – загалом понад 10 мільйонів українців.

"Крім того, цьогоріч ми зберігаємо всі доплати до пенсії за віком. Це програма, яку ініціював президент України Володимир Зеленський. Пенсіонери віком понад 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату в 500 грн. Для пенсіонерів віком 75-80 років – це доплата до 400 грн на місяць, а для пенсіонерів 70-75 років така доплата складає до 300 грн", - повідомив Шмигаль.

Він наголосив, що цьогоріч, попри війну, держава планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 млрд гривень.