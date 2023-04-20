З Болдвіна знято всі обвинувачення за вбивство українки під час зйомок фільму "Іржа", - ABC news
З Алека Болдвіна знято звинувачення у вбивстві операторки українського походження Галини Гатчінс під час зйомок фільму "Іржа"
Про це пише ABC news.
Згідно з джерелами, обізнаними з цим питанням, з Алека Болдвіна знято звинувачення у фатальному вбивстві під час зйомки фільму "Іржа".
"Ми задоволені рішенням про припинення справи проти Алека Болдвіна і закликаємо до належного розслідування фактів і обставин цієї трагічної події", — заявили Люк Нікас і Алекс Спіро, адвокати Болдвіна.
Напередодні речник Rust Movie Productions повідомив, що зйомки фільму "Іржа", які були перервані після трагедії на знімальному майданчику, відновилися у Монтані в четвер. Виробництво повернулося з оригінальними продюсерами та основним акторським складом, включаючи Болдвіна.
- У жовтні 2021 року на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" 42-річна Галина Гатчінс була смертельно поранена пострілом, який зробив Болдвін. Актор мав вистрілити холостими набоями. Жінку госпіталізували, проте врятувати її життя не вдалося. Зйомки фільму призупинено, триває слідство.
- У вересні 2022 року прокурор назвала Алека Болдвіна одним з чотирьох "можливих обвинувачуваних".
- Наприкінці січня Алеку Болдвіну висунули обвинувачення у вбивстві українки, йому загрожувало до 5 років тюрми
- Пізніше Болдвін почав вимагати відсторонити прокурорку "через конфлікт інтересів"
- На початку лютого батьки вбитої Галини Гатчінс також подали до суду на Алека Болдвіна
- 21 лютого прокуратура помʼякшила звинувачення в ненавмисному вбивстві проти Алека Болдвіна, зменшивши можливий термін ув'язнення, який голлівудській зірці може загрожувати за смертельну стрілянину
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