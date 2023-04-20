Про це пише ABC news.

Згідно з джерелами, обізнаними з цим питанням, з Алека Болдвіна знято звинувачення у фатальному вбивстві під час зйомки фільму "Іржа".

"Ми задоволені рішенням про припинення справи проти Алека Болдвіна і закликаємо до належного розслідування фактів і обставин цієї трагічної події", — заявили Люк Нікас і Алекс Спіро, адвокати Болдвіна.

Напередодні речник Rust Movie Productions повідомив, що зйомки фільму "Іржа", які були перервані після трагедії на знімальному майданчику, відновилися у Монтані в четвер. Виробництво повернулося з оригінальними продюсерами та основним акторським складом, включаючи Болдвіна.