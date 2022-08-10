З бригади, яка вчиняла воєнні злочини у Бучі, не залишилося нічого, - Радио Свобода

Про це пише Радио Свобода.

Злочини проти мирних українців у Бучі здійснювали російські окупанти 64-а окремої мотострілецької бригади з Хабаровського краю. За звірства проти українців Путін надав їй звання "гвардійської".

Один з окупантів Олексій Асташов виклав у соцмережах пост з фото, на якому позначені загиблі з 64-ї бригади. Цей пост було терміново видалено. Причому на фото потрапили лише ті, кого нагородили орденом "мужності", пересічні вояки там не фігурують.

До війни в Україні підрозділ налічував півтори тисячі солдатів. Після "відрядження" в Україну від її боєздатності мало що залишилося, адже вона втратила до 600 окупантів. Втім, розформовувати її ніхто не буде, адже це стане визнанням відповідальності російських окупантів за воєнні злочини у Бучі, — зазначає Радио Свобода.

Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти 9 серпня втратили близько 160 військових, 15 танків, 10 бронемашин, 9 літаків і 7 систем артилерії.

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