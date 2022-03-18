З часу повномасштабного вторгнення в Україну світова морська торгівля з Росією обвалилась майже на 60%

Про це повідомляє Splash, з посиланням на аналітику постачальника фінансових даних Refinitiv, інформує Еспресо.TV

Відколи російські війська відкрито вторглися в Україну, глобальні морські перевезення з Росією скоротилися на 58%.

Наголошується, що санкції явно працюють. До них додаються й рішення світових держав, ухвалені після того, коли російські військові обстріляли п'ять торгових судів. Ці фактори призвело до того, що в останні тижні Росії стає все більш відрізаною від світової морської торгівлі.

Зниження числа суднозаходів відчувається як поблизу зони бойових дій, так і далеко від конфлікту. За підрахунками інвестиційного банку UBS, порти Балтійського моря, на які припадає третина морської торгівлі Росії, тепер мають на 65% менше суден, що входять до них. Порти Тихого океану, такі як Владивосток, зіткнулися з падінням обсягів на 52%.

Дані ізраїльського агентства Windward свідчать про зменшення кількості танкерів із сирою нафтою, що відвідують порти Росії. Перевізники сирої нафти, що вирушають з Росії, більше не заходять у порти Європи, Азії та Північної Америки. При цьому, за інформацією Windward, близько 46 млн барелів російської нафти все ще перебувають у дорозі до місць призначення з Росії.

Ще один момент впливу санкцій полягає в тому, що згідно зі звітом британської консалтингової компанії Drewry прогнозується, що вторгнення Росії в Україну вплине на доступність російських та українських моряків для екіпажів світового торговельного флоту. Особливо це стосується офіцерського складу – сукупно у світовому флоті працює близько 13% морських офіцерів з Росії та України.

У Drewry зазначають, що разом із зростанням страхових витрат прогнозується і загалом зростання витрат компаній на утримання судів.

Відзначимо, що понад 1,5 тис. кораблів по всьому світу, пов'язаних тим чи іншим чином з Росією, стикаються з певними обмеженнями через накладені на РФ санкції та відмови провідних країн світу і судноплавних компаній мати справу з країною-агресором.

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