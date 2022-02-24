З червоними елементами на одязі: Нацполіція просить повідомляти про підозрілих людей на вулиці

Про це повідомила пресслужба МВС України у Telegram.



"Особливу увагу слід звертати на людей з елементами червоного кольору на одязі", - йдеться у заяві.



Там зазначили, що поліція посилила заходи із забезпечення правопорядку на вулицях сіл і міст держави. Наряди забезпечують безпеку громадян та публічний порядок



"Правоохоронці звертають увагу людей на необхідність приділяти підвищену увагу підозрілим особам та предметам. Про всі підозрілі речі, а також підозрілих осіб з червоними елементами на одязі слід повідомляти на спецлінію поліції 102", - йдеться в повідомленні.



У поліції попросили цивільних громадян не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі.



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