З червоними елементами на одязі: Нацполіція просить повідомляти про підозрілих людей на вулиці
Поліція просить громадян повідомляти про підозрілих людей на вулицях через повномасштабне вторгнення РФ
Про це повідомила пресслужба МВС України у Telegram.
"Особливу увагу слід звертати на людей з елементами червоного кольору на одязі", - йдеться у заяві.
Там зазначили, що поліція посилила заходи із забезпечення правопорядку на вулицях сіл і міст держави. Наряди забезпечують безпеку громадян та публічний порядок
"Правоохоронці звертають увагу людей на необхідність приділяти підвищену увагу підозрілим особам та предметам. Про всі підозрілі речі, а також підозрілих осіб з червоними елементами на одязі слід повідомляти на спецлінію поліції 102", - йдеться в повідомленні.
У поліції попросили цивільних громадян не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі.
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