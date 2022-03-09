З Чорноморської та Азовської операційних зон очікуються удари по цивільних та військових об’єктах, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомляє офіційний Facebook Генштабу ЗСУ.



Генштаб також відзначив, що 8 березня противник знизив темп наступальної операції і застосовував переважно ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі.



"Основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на оточенні та захопленні Києва, Сум, Харкова, Маріуполя, Миколаєва, Чернігова. Створенні сухопутного коридору між ТОТ АР Крим та континентальною частиною Російської Федерації; Виходи на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. З Чорноморської та Азовської операційних зон очікується нанесення ударів по цивільних та військових об’єктах крилатими ракетами з кораблів Чорноморського флоту та Каспійської флотилії", - йдеться у заяві ЗСУ.



У Генеральному штабі наголосили, що окупанти продовжують нести втрати.



"В ході ведення бойових дій на території України окупанти продовжують нести значні втрати. Так, за наявною інформацією, 14 окрема бригада спеціального призначення (Хабаровськ) втратила понад 400 військовослужбовців (уточнюється), БТГр 25-ї окремої мотострілецької бригади (Луга) 6-ї загальновійськової армії відведена на територію РФ, у зв’язку із втратою боєздатності", - завершили звіт за 8 березня.



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