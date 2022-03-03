З демонтованих трамвайних рейок у Львові виготовляють "бойові бандерівські їжаки"
У Львові готові до оборони міста, активно виготовляють протитанкові їжаки.
Про це повідомили у ЛКП "Львівелектротранс", передає "Еспресо.TV"
"Збільшуємо популяцію «їжаків». Батальйон ББЇ («Бойові Бандерівські Їжаки») готов виконувати відповідні завдання. З першим днем війни на підприємстві «Львівелектротранс» спільно з іншими комунальними підприємствами та волонтерами закипіла організована та централізована робота над активним збільшенням кількості «їжаків», які готові стояти поруч з нашими воїнами, щоб зупинити агресора", – йдеться у повідомленні.
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У відомстві додали, що демонтували рейки з кількох вулиць міста.
"Віримо, що демонтовані рейки з вулиць Бандери, Шевченка та інших львівських вулиць, – матимуть особливу енергію та жагу зупинити ворога. А головне викликатимуть жах лише своїм походженням. Робота кипить, разом до перемоги", – пишуть в ЛКП "Львівелектротранс".
- Нагадаємо, водії львівських маршруток удень возять пасажирів і вояків, а вночі – біженців
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