З діалогами українською: британський гурт Bring Me The Horizon випустив кліп, знятий у Києві

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За сюжетом на секретну вечірку вампірів приходять мисливці на вампірів.

У кліпі герої говорять українською мовою.

Режисером кліпу став соліст гурту Оливер Сайкс, а продакшн зробила українська студія Shelter Film. Мисливців на вампірів грали українська модель Аліна Знахаренко та музикант Остап Роккі.