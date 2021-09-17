З діалогами українською: британський гурт Bring Me The Horizon випустив кліп, знятий у Києві
Рок-гурт з Великої Британії Bring Me The Horizon випустив кліп на пісню DiE4u, який зняли у одному із київських клубів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За сюжетом на секретну вечірку вампірів приходять мисливці на вампірів.
У кліпі герої говорять українською мовою.
Режисером кліпу став соліст гурту Оливер Сайкс, а продакшн зробила українська студія Shelter Film. Мисливців на вампірів грали українська модель Аліна Знахаренко та музикант Остап Роккі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.6
Купівля 26.6Продаж 26.83
-
EUR
Купівля 31.24Продаж 31.59
- Актуальне
- Важливе