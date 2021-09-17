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З діалогами українською: британський гурт Bring Me The Horizon випустив кліп, знятий у Києві

17 вересня, 2021 п'ятниця
15:23
Культура

Рок-гурт з Великої Британії Bring Me The Horizon випустив кліп на пісню DiE4u, який зняли у одному із київських клубів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За сюжетом на секретну вечірку вампірів приходять мисливці на вампірів.

У кліпі герої говорять українською мовою.

Режисером кліпу став соліст гурту Оливер Сайкс, а продакшн зробила українська студія Shelter Film. Мисливців на вампірів грали українська модель Аліна Знахаренко та музикант Остап Роккі.

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українська мова
кліп
Київ
рок-гурт
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