З Енергодару до Запоріжжя погодили гумкоридор на 29 березня
На 29 березня в Енергодарі планується організація зеленого коридору для легкових авто
Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов у Telegram.
Маршрут Енергодар - Дніпрорудне - Скельки - Василівка - Запоріжжя.
"Початок формування колони завтра, 29 березня, о 6.30 на вулиці Курчатова (навпроти будівлі міської ради та "червоного" житлового будинку). Відправлення колони у супроводі автомобілів медиків та рятівників - о 8.00", - написав Орлов.
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