Про це сказав керівник Офісу з імміграції та інтеграції Дідьє Леші, передає Le Figaro.

Станом на кінець вересня з країни поїхали близько 10 тисяч українців – про це свідчить кількість дезактивованих карток отримувачів соціальної допомоги.

"Можна бачити тенденцію, що частина вимушено переміщених українців приїздять з метою повернутися додому, щойно це буде можливо, і ще частина постійно їздять між Францією та Україною", – зазначив посадовець.

Дідьє Леші розповів також, що останнім часом ще більш зменшилася кількість українців-біженців, які приїздять у Францію - в середньому це 180 осіб за добу в останні дні. Також повернення частково відобразилися на кількості дітей, які навчаються у французьких школах: якщо у липні на обліку стояли близько 19 000 українських школярів, до кінця вересня залишилося 18500.

Водночас у Франції залишається орієнтовно 107 000 вимушених переселенців з України – приблизно стільки людей отримують соціальну допомогу.

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