З Франції додому повернулися вже 10 тис. українців, які були вимушені виїхати туди через війну
У той же час, у Франції залишається орієнтовно 107 тис. вимушених переселенців з України.
Про це сказав керівник Офісу з імміграції та інтеграції Дідьє Леші, передає Le Figaro.
Станом на кінець вересня з країни поїхали близько 10 тисяч українців – про це свідчить кількість дезактивованих карток отримувачів соціальної допомоги.
"Можна бачити тенденцію, що частина вимушено переміщених українців приїздять з метою повернутися додому, щойно це буде можливо, і ще частина постійно їздять між Францією та Україною", – зазначив посадовець.
Дідьє Леші розповів також, що останнім часом ще більш зменшилася кількість українців-біженців, які приїздять у Францію - в середньому це 180 осіб за добу в останні дні. Також повернення частково відобразилися на кількості дітей, які навчаються у французьких школах: якщо у липні на обліку стояли близько 19 000 українських школярів, до кінця вересня залишилося 18500.
Водночас у Франції залишається орієнтовно 107 000 вимушених переселенців з України – приблизно стільки людей отримують соціальну допомогу.
- Нагадаємо, ЄС продовжить дію механізму захисту для українських біженців ще на рік
- 6 жовтня суд Нідерландів зобов'язав уряд привести умови в центрах екстреного надання притулку до стандартів ЄС і заявив, що вразливі біженці більше не повинні там розміщуватися
- 6 жовтня у Le Figaro повідомили, що у Франції запроваджують виплати французьким родинам, які приймають українських біженців. За кожного з них держава виділятиме 150 євро на місяць
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.24
Купівля 40.24Продаж 41.13
-
EUR
Купівля 38.79Продаж 39.94
- Актуальне
- Важливе