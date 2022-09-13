З Ізраїлю через Польщу. В Україну надійшла система протидії безпілотникам

Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ з посиланням на джерела, пише The Times of Israel.

Джерело у фірмі повідомило, що обладнання продавалося Польщі, щоб обійти відмову Ізраїлю продавати сучасне озброєння Україні.

Компанія повідомила Міністерству оборони, що продаж була в Польщу, і, схоже, стверджувала, що не знала про те, що Варшава виступала посередником у передачі зброї Києву, який використовував ізраїльські системи для боротьби з вторгненням Росії в Україну.

Джерела в оборонній промисловості уточнили, що системи боротьби з дронами, які можуть перехоплювати та виводити з ладу безпілотні літальні апарати, класифікуються як "передова оборонна технологія" і тому не схвалені для продажу в Україні. Однак ізраїльський уряд, здається, не зацікавлений у зриві угоди.

Міністерство оборони Ізраїлю виступає проти продажу Києву як наступальних, так і передових оборонних систем на тій підставі, що це зашкодить "делікатним відносинам" Єрусалиму з Москвою.

Ізраїль намагався зберегти зв’язки з Росією, особливо через російську військову присутність у сусідній Сирії, хоча відносини нещодавно охолодилися, оскільки Єрусалим став дедалі відвертіше говорити про Україну.

Утримуючись від надсилання зброї, Ізраїль поставив Україні основне оборонне обладнання, таке як шоломи та захисні жилети, а також гуманітарну допомогу, як-от ліки та ковдри. У липні Ізраїль почав надавати пряму фінансову підтримку організаціям цивільної допомоги, які діють у зруйнованій війною країні. Він також керував польовим госпіталем у Західній Україні протягом шести тижнів до закриття у квітні.

Відмова Єрусалиму надіслати військову допомогу розлютила Київ, який закликав Ізраїль продати йому Залізний купол та іншу оборонну зброю.

Ізраїль вважається світовим лідером у розробці технології боротьби з безпілотниками, до якої залучені кілька ізраїльських компаній — Israel Aerospace Industries, Elbit, MCTECH, Spear і Avnon Group. Ізраїльські системи були розгорнуті Азербайджаном під час конфлікту з Вірменією, а також були продані США та країнам Латинської Америки, Африки та Східної Європи.

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