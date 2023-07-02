Про це пише МВС України.

На Київщині, у населеному пункті Погреби, відвідувачі одного з кафе виконували у караоке пісні російського виконавця Григорія Лепса, який підтримує режим Путіна. Інша відвідувачка попросила припинити співати російські пісні, на що працівники закладу відреагували агресивно та вигнали дівчину.

"У Погребах в одному кафе відвідувачі співали пісні російського виконавця, який підтримує путінський режим. Це не могло не обурити українців й вони зробили зауваження. Жінка просила припинити співати мовою окупанта, та на її прохання любителі “лєпсонутого” відреагували агресивно. Почався конфлікт, який не обійшовся без втручання поліції", - йдеться у повідомленні МВС.

Правоохоронці Броварського управління поліції Київщини перевірили й задокументували заклад та склали відповідний адмінпротокол за ч. 1 ст. 155 КУпАП (порушення правил торгівлі, виконання робіт і надання послуг працівниками). Зазначається, що після рішення суду власник кафе має сплатити штраф, який складатиме від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

З соцмереж можна довідатися, що йдеться про кафе "Дубровка" у селі Погреби Броварського району Київської області.