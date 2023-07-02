З кафе на Київщині вигнали дівчину, якій не сподобалося, що там співають пісню Лепса. Нацполіція виписала штраф
В одному з закладів Броварського району агресивно відреагували на прохання відвідувачки припинити співати пісні російського виконавця Григорія Лепса. Нацполіція перевірила заклад, після суду власник кафе має виплатити штраф
Про це пише МВС України.
На Київщині, у населеному пункті Погреби, відвідувачі одного з кафе виконували у караоке пісні російського виконавця Григорія Лепса, який підтримує режим Путіна. Інша відвідувачка попросила припинити співати російські пісні, на що працівники закладу відреагували агресивно та вигнали дівчину.
"У Погребах в одному кафе відвідувачі співали пісні російського виконавця, який підтримує путінський режим. Це не могло не обурити українців й вони зробили зауваження. Жінка просила припинити співати мовою окупанта, та на її прохання любителі “лєпсонутого” відреагували агресивно. Почався конфлікт, який не обійшовся без втручання поліції", - йдеться у повідомленні МВС.
Правоохоронці Броварського управління поліції Київщини перевірили й задокументували заклад та склали відповідний адмінпротокол за ч. 1 ст. 155 КУпАП (порушення правил торгівлі, виконання робіт і надання послуг працівниками). Зазначається, що після рішення суду власник кафе має сплатити штраф, який складатиме від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
З соцмереж можна довідатися, що йдеться про кафе "Дубровка" у селі Погреби Броварського району Київської області.
- 19 червня 2022 року Верховна Рада підтримала законопроєкти про заборону російської музики та книг.
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