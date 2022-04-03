410 тіл вбитих мирних мешканців Київщини відправлено на експертизу, - Венедіктова

Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

"Закатована Київщина - не маршрут для політичного туризму, а місце злочину. На звільнених територіях Київщини - надважливі докази жорстоких воєнних злочинів РФ. Це пекло, яке треба задокументувати, щоб покарати нелюдів, які влаштували його на нашій землі. Підкреслю, притягнути до відповідальності в національних, і в міжнародних судах", - написала Венедіктова.

З перших днів війни Офіс Генпрокурора спільно з СБУ працюють над кримінальним провадженням за фактом вчинення політичним та військовим керівництвом Російської Федерації геноциду українського народу. Особлива увага приділяється найбільш масовим руйнуванням у Маріуполі, населених пунктах Київської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Луганської та Донецької областей.

"Вся звільнена від окупантів територія поділена на квадрати, в кожному з яких працюють слідчо-оперативні групи з прокурорів, слідчих та оперативних співробітників Нацполу. До проведення оглядів місць подій залучаються інспектори-криміналісти, вибухотехніки, кінологи, судово-медичні експерти чи лікарі. Попереду цих команд завжди ДСНС - вороги замінували міста і села, залишилось багато не здетонованих боєприпасів, вони залишили «розтяжки» навіть на трупах місцевих", - написала генпрокурорка.

Для проведення першочергових слідчих дій на території тільки Бучанського району зараз залучено понад 50 співробітників Нацполіції та прокурорів. Аналогічна робота також розгортається у всіх звільнених населених пунктах Київської та Чернігівської області. Далі Офіс Генпрокурора збільшуватиме чисельність слідчо-оперативних груп, щоб забезпечити максимально швидкий та ефективний збір доказів воєнних злочинів.

"В бюро судмедекспертизи постійно чергують прокурори, слідчі та судові експерти для проведення оглядів, розтинів та відбору зразків ДНК. З території Київщини наразі вивезено 410 тіл вбитих мирних мешканців, за 1-3 квітня 140 з них вже оглянуто прокурорами та іншими фахівцями. Паралельно відбувається робота з місцевим населенням, пошук свідків, потерпілих, збір фото і відеодоказів. Це тонка і кропітка робота: люди налякані, втомлені і замордовані, вони пережили невимовний жах. І тут теж потрібен час і професійний підхід, щоб зафіксувати все правильно і не втратити жодного шансу знайти і покарати винних", - повідомила Венедіктова.

Також генпрокурорка наголосила, що ця територія – місце злочину і там мають працювати лише професіонали і зібрати весь справді матеріал за міжнародними стандартами.

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