Про це повідомила у facebook пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Раніше Україна припинила подачу води для Криму з 2014 році після окупації півострова РФ. На початку 2022 р., захопивши частину Херсонської області, росіяни підірвали гідроспоруду, яка стримувала воду. Це завдало шкоди цивільній інфраструктурі України, унеможливило здійснення зрошування сільгоспземель на території Скадовського, Каховського районів Херсонської області, а також завдало значної шкоди довкіллю та спричинило матеріальні збитки державі у великих розмірах.

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"Після того, як росіяни наприкінці лютого підірвали тимчасову споруду, яка перекривала доступ дніпровської води до окупованого Криму, вода з Дніпра продовжує поступати у канал... Росія вже вкрала з Дніпра понад 4 млн кубометрів води", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у міністерстві також зазначили, що розмір завданої шкоди довкіллю - 15,5 млрд грн.

22 жовтня генерал-майор запасу та перший заступник командувача ССО у 2016 − 2019 роках Сергій Кривонос заявив, що вода в Крим ніколи не була важлива для Росії.