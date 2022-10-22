Вода в Крим ніколи не була важлива для Росії, - генерал Кривонос

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Що стосується води в Крим, то я вважаю, що для росіян це питання не стояло в пріоритеті. Оскільки їхні військові бази, які знаходяться в Криму після 2014 року, повністю забезпечені водопостачанням. Тобто ці обʼєкти вони забезпечили водою першочергово. А що стосується цивільного населення та водозабезпечення для полів і виноградників, то їх це ніколи не хвилювало", - пояснив Кривонос.



Генерал переконаний, що Крим для Росії важливий тільки з військової точки зору



"Крим завжди був цікавий для росіян тільки з військової та політичної точки зору. Це плацдарм, з якого можна спокійно шантажувати Європу. Вони часто маневрували та маневрують військовими літаками, які можуть нести ядерну зброю. Тому, якщо не буде води для Криму, то вони просто використають це знову, щоб звинуватити Україну в цьому", - додав він.

Нагадаємо, ЗСУ та інші українські військові формування продовжують наступ на місто Херсон.

Цивільних херсонців російська армія змушує споруджувати фортифікації й готує до здачі міста. Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb