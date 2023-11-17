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З клубу АПЛ "Евертона" зняли 10 очок. Команда Миколенка опинилась у зоні вильоту

17 листопада, 2023 п'ятниця
18:59
Спорт Віталій Миколенко, Евертон, АПЛ

З англійського "Евертона" зняли 10 очок за порушення правил фінансового фейр-плею

Про це повідомляє The Athletic.

"Евертон" отримав покарання через порушення правил ФФП у сезоні 2021/22. Слухання тривало 5 днів, а комісія визначила, що фінансові розрахунки англійського клубу призвели до збитків у розмірі 124,5 млн фунтів, хоча ліміт складає 106 млн фунтів.

Рішення вже набуло чинності. У турнірній таблиці АПЛ "Евертон" опустився на 19 місце, тепер у них лише 4 бали. До цього "іриски" йшли 14 з 14 набраними пунктами.

Відзначається, що клуб Віталія Миколенка негайно подаватиме апеляцію.

  • Українець Віталій Миколенко потрапив у символічну збірну найкращих футболістів АПЛ у жовтні.
футбол
Англія
Віталій Миколенко
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