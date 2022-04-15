З Краматорська евакуювалась більшість людей, ситуація в місті стабілізується, проте ракети продовжують прилітати, – мер

Про це він повідомив в етері Espreso TV.



Мер міста зазначив: "Вчора знову прилетіли дві ракети, вони вдарили по промислових підприємствах. Одне з них лише 3 днів відновило роботу, після удару робота була зупинено. Сирени в місті не стихають, тривога є до 5 разів на день. Чути потужні канонади з напрямку Ізюму, який за 45 км від Краматорська. Знаємо, що ворог намагається йти із західного напрямку з Ізюма в обхід нашого міста, бо контрнаступом вони на нас не можуть піти – місто боронить велика кількість українських військових".



Також Гончаренко додав, що комунальні підприємства міста працюють в напівштатному режимі, надаються медичні послуги, проте лише до 17% лікарів залишилось в місті – решта евакуювались.

Нагадаємо, 8 квітня росіяни скинули ракети на залізничний вокзал Краматорська, коли там перебували тисячі людей, які намагалися евакуюватися з Донеччини.

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