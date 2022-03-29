З Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація - голова ОВА
Окупанти випустили авіацію на Миколаїв, у місті повітряна тривога
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в Telegramm.
"10.02 Повітряна загроза. З Криму на Миколаєв вилетіла ворожа авіація. Кількість невідома. Будуть працювати на дуже малих висотах. Всі в укриття", – написав Кім.
Нагадаємо, окупанти зранку 29 березня влучили в будинок у Миколаєві. Ворог потрапив у облдержадміністрацію.
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