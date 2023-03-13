З Литви екстрадували ексголову правління ДПЗКУ, підозрюваного в завданні понад $60 млн збитків

Про це інформує Національне антикорупційне бюро України.

Зазначають, що у березні 2017 року Вовчука оголосили в розшук за фактом завдання збитків ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація". А вже в жовтні 2019 року його затримали в місті Вільнюс, Литва.

За даними слідства, представник ДПЗКУ та інші посадовці компанії організували корупційну схему. За її допомогою зерно цієї держкомпанії через низку суб'єктів господарювання поставили в Саудівську Аравію. Постачання не відповідало встановленим ринковим правилам, оскільки не відбувалося на умовах післяплати. Після поставки зерна ДПЗКУ не отримала кошти, через що зазнала збитків у розмірі понад 60 млн доларів.

Розслідування справи представники НАБУ почали в липні 2016 року. Тоді дві людини пішли на співпрацю зі слідством та компенсували завдані ними збитки. Справу радника голови правління ДПЗКУ та представника міжнародного зернотрейдера скерували до суду, ще одну людину оголосили в розшук.

Після затримання в Литві Вовчук подав прохання про прихисток у Литві, оскільки намагався уникнути відповідальності. Йому відмовили. Після того, як було ухвалене рішення про екстрадицію в Україну, експосадовець намагався його оскаржити нібито через небезпеку, спричинену повномасштабним вторгненням Росії, але й тут отримав відмову. Утім після чотирьох років судового розгляду його доставили в Україну.

Довідка: Петро Вовчук - колишній голова правління ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України". Він обіймав цю посаду з 13 березня до 15 грудня 2014 року.