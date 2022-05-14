Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Величезну колону автівок з маріупольцями (від 500 до 1 тис. автівок), що очікували пропуску понад три дні, нарешті пропустили до Запоріжжя. Нарешті, чекаємо наших рідних маріупольців вдома", - зазначив він.

170 тисяч жителів Маріуполя, які залишились у місті, потерпають від голоду.

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