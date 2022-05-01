З Миколаєва до Австрії та Литви евакуювали майже 100 людей

Про це повідомила пресслужба Миколаївської міської ради у telegram.



Евакуацію організувала Служба у справах дітей Миколаївської міської ради із благодійним фондом "Крило допомоги" (м. Каунас, Литовська Республіка).



Пресслужба повідомляє, що проїзд, проживання та харчування для евакуйованих забезпечать. Також є можливість оформлення соціального пакету. Під час евакуації фонд забезпечує медичний супровід, а по прибуттю їм пообіцяли надати допомогу в працевлаштуванні та оформленні дітей до шкіл та дитсадків.



У ніч на 1 травня росіяни обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами, пошкоджено приватні будинки та подвір'я.

Російські загарбники скеровують міському голові Миколаєва Олександру Сєнкевичу ультимативні вимоги, аби він "здав" їм місто.