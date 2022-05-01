З Миколаєва до Австрії та Литви евакуювали майже 100 людей
У Миколаєві триває евакуація людей. 1 травня до Австрії та Литви виїхали 92 матері з дітьми
Про це повідомила пресслужба Миколаївської міської ради у telegram.
Евакуацію організувала Служба у справах дітей Миколаївської міської ради із благодійним фондом "Крило допомоги" (м. Каунас, Литовська Республіка).
Пресслужба повідомляє, що проїзд, проживання та харчування для евакуйованих забезпечать. Також є можливість оформлення соціального пакету. Під час евакуації фонд забезпечує медичний супровід, а по прибуттю їм пообіцяли надати допомогу в працевлаштуванні та оформленні дітей до шкіл та дитсадків.
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