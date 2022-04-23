"Здайте місто, інакше буде те саме, що з Маріуполем". Мер Миколаєва розповів про погрози від окупантів

Про це мер заявив в інтерв'ю "КримРеалії", що вийшло сьогодні, 23 квітня 2022 року, інформує Еспресо.TV.



"Здайте місто, інакше буде те саме, що з Маріуполем", - навів Сєнкевич зміст отримуватих ним повідомлень.



За словами міського голови, такі ультиматуми стали надходити йому та його заступникам "постійно".



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"Зрозуміло, що місто ніхто не збирається здавати", - наголосив Олександр Сєнкевич.



При цьому, додав Сєнкевич, росіяни не припиняють артилерійських обстрілів Миколаєва. Вогонь по місту, як він зазначив, окупантами ведеться з тимчасово непідконтрольної Херсонщини.



"Сюди б'ють конкретно з Херсонської області. Час дольоту ракети нами зафіксовано в середньому 3 хвилини... Прилітають за три хвилини з Херсонської області. Далі протягом 20 секунд касетні снаряди падають усюди навколо", - пояснив мер Миколаєва.

Лінія фронту зараз знаходиться за 20-30 кілометрів від Миколаєва.

Місто перебуває під постійними артилерійськими обстрілами з боку росіян.

40% населення Миколаєва евакуювалися.