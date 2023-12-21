З міркувань безпеки: у Росії вирішили відкласти анонсоване відкриття аеропорту Краснодара

Про це пише телеграм-канал "Авиаторщина", з посиланням на "Известия".

Наразі відкриття авіагавані не відповідає вимогам безпеки з урахуванням проведення СВО. Питання з безпекою має бути вирішене до лютого 2024 року, повідомило джерело видання в силових структурах.

Те, що по Краснодару поки що не всі питання безпеки знято, сказало й інше джерело "Известий", близьке до федеральних органів влади. Остаточного рішення щодо відновлення роботи аеропорту ще немає — його повинні ухвалити цієї п'ятниці.

Як пишуть "Известия", 22 грудня відбудеться обговорення технічних можливостей відновлення польотів до аеропорту Краснодара. Зокрема, буде розглянуто результати роботи представників Міноборони. Військові повинні надати свої міркування щодо технічних можливостей організації рейсів, а також про можливі небезпеки для пасажирських літаків. При цьому один зі співрозмовників видання зазначив, що було виявлено низку технічних проблем та проблем у галузі безпеки.

У зв'язку з цим відкриття краснодарської авіагавані, заплановане на 25 грудня, джерела "Известий" вважають малоймовірним.