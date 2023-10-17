З могили пілота Джуса вдруге вкрали шеврони: поліція розпочала кримінальне провадження

Про це повідомили у столичному управлінні Нацполіції.

Зазначається, що під час моніторингу інтернету поліцейські виявили публікацію про те, що на одному зі столичних кладовищ з могили українського захисника викрадено речі.

Попередньо, йдеться про місце поховання пілота Андрія Пільщикова.

Напередодні дівчина загиблого пілота Меланія Подоляк повідомила у соцмережі Х (Twitter), що з могили Джуса уже вдруге крадуть шеврони.

"Я не вірю, що це пишу, але в Джуса з могили знову вкрали шеврони! На цей раз більшість залишились в безпеці, бо вони замкнені на вітрині. Але всі, які люди позалишали самостійно, пропали в проміжку між зараз і 20:00 вчорашнього вечора", - написала дівчина.

Меланія додала, що після перегляду камер відео спостереження вона планує опублікувати кадри в інтернеті.

"Панове крадуни, ми зробимо вас відомими на весь інтернет, не переживайте, будуть вам і шеврони, і все інше. Моє благородство закінчилось минулого разу", - наголосила вона.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину. Тривають слідчі дії.

За фактом наруги над могилою військовослужбовця слідчі Печерського управління поліції відкрили кримінальне провадження.

Авіакатастрофа на Житомирщині та загибель трьох українських пілотів

У п'ятницю, 25 серпня, у Житомирській області під час польоту у небі зіштовхнулися два навчально-бойові літаки моделі Л-39, внаслідок чого загинули три пілоти Повітряних сил ЗСУ.

У пресслужбі Повітряних сил ЗСУ підтвердили смерть трьох українських пілотів, зазначивши, що екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39 зіткнулись у небі під час виконання бойового завдання. Там висловили співчуття рідним і додали, що серед загиблих був пілот 40-ї бригади тактичної авіації з позивним JUICE.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що загиблий у в авіакатастрофі пілот Андрій Пільщиков марив літаками F-16 в українському небі. Він зазначив, що рік тому у США пілот зустрічався з американськими урядовцями, розповідав про нагальні потреби українських Повітряних сил, комунікував з каліфорнійськими пілотами, був головним рушієм адвокаційної групи із просування багатьох рішень по F-16.

Згодом бригада тактичної авіації Василькова повідомила, що унаслідок авіакатастрофи на Житомирщині загинули ще два бойові пілоти - Вʼячеслав Мінка та Сергій Проказін.

Як інформувала пресслужба Офісу генпрокурора, за фактом авіакатастрофи відкрили кримінальне провадження, яке попередньо кваліфікували за статтею порушення правил польотів або підготовки до них. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

У ДБР наголосили, що проведуть ретельну перевірку для встановлення причин трагедії. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних ящиків".

Увечері 26 серпня побратими загиблих на Житомирщині пілотів провели церемонію прощання. Американські льотчики спалюють піаніно в пам’ять про загиблих пілотів, ця традиція існує з часів Другої світової війни.

27 серпня Повітряні сили заявили, що терміни розслідування справи про зіткнення навчально-бойових літаків Л-39 у Житомирській області, в якій загинули три українські пілоти, поки невідомі - воно може тривати до пів року.

Пізніше стало відомо, що ДБР вивчає три можливі версії авіакатастрофи в Житомирській області 25 серпня, у якій загинули три українські пілоти.

Відповідно до наказу командувача Повітряних сил ЗСУ загиблим в авіакатастрофі на Житомирщині пілотам надали посмертні військові звання.