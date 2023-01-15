З-під завалів у Дніпрі рятувальники дістали жінку
Рятувальники дістали жінку з-під завалів будинку у Дніпрі, який зруйнував ракетний удар росіян 14 січня
Про це повідомив у telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Дніпро. Дістали жінку з під завалів! Станом на 11:30 15.01.2023 - загинуло 21 особа, з них 1 дитина; травмовано 71 особа, з них 13 дітей; врятовано 39 осіб, з них 6 дітей", - йдеться у дописі.
- 14 січня російською ракетою знищено цілий під'їзд багатоповерхівки у Дніпрі: щонайменше 21 загиблий, 73 поранених, 40 людей у розшуку.
- 15 січня повідомлялося, що у Дніпрі через трагедію, яку спричинила російська агресія, оголошена триденна жалоба.
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