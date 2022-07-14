З півночі Харківщини ворог веде спроби наступу, - депутат райради Ткачук

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У напрямку Ізюму і далі на схід сформовано ударне угрупування російських військ, перед яким стоїть завдання штурму конгломерації Слов'янська та Краматорська. За інформацією, якою я володію, вчора ворог перейшов у наступ або частково, або всім угрупуванням. Тобто з півночі йдуть спроби противника наступу - це з Ізюму, потім далі на схід Святогірськ та напрямку Лисичанська", - зазначив депутат райради

Ткачук переконаний, що Слов'янськ підготовлений до оборони й ворогу не вдасться наступ, враховуючи постійні удари по ворожих тилах.

13 липня розвідка Британії вказала, що на нинішньому етапі війни Росія зосередиться на захопленні Слов'янська та Краматорська у Донецькій області.

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