З півночі Харківщини ворог веде спроби наступу, - депутат райради Ткачук
Богдан Ткачук, депутат Харківської районної ради, повідомив, що у напрямку Ізюму і далі на Схід сформовано ударне угрупування російських військ, перед яким стоїть завдання штурму Слов'янська та Краматорська
Про це він розповів в етері Еспресо.
"У напрямку Ізюму і далі на схід сформовано ударне угрупування російських військ, перед яким стоїть завдання штурму конгломерації Слов'янська та Краматорська. За інформацією, якою я володію, вчора ворог перейшов у наступ або частково, або всім угрупуванням. Тобто з півночі йдуть спроби противника наступу - це з Ізюму, потім далі на схід Святогірськ та напрямку Лисичанська", - зазначив депутат райради
Ткачук переконаний, що Слов'янськ підготовлений до оборони й ворогу не вдасться наступ, враховуючи постійні удари по ворожих тилах.
- 13 липня розвідка Британії вказала, що на нинішньому етапі війни Росія зосередиться на захопленні Слов'янська та Краматорська у Донецькій області.
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