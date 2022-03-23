З початку повномасштабного вторгнення окупанти обстріляли 58 українських "швидких", загинуло шестеро медиків

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.



"Війна змінила життя кожного з нас. Війна змінила все: плани, пріоритети, думки. Ніколи не думав, що будемо діставати бронежилети для медичних працівників. Але через дії терористів з Росії, які вже обстріляли 58 машин екстреної медичної допомоги та вбили 6 наших колег, ми вимушені робити й це", – йдеться в повідомленні.



Додамо, що сьогодні, 23 березня, передали першу частину бронежилетів працівникам екстреної медичної допомоги, які під кулями, рятують українців на межі зони активних бойових дій.

Нагадаємо, 21 березня російські нелюди відкрили вогонь по дитячій лікарні в Сєвєродонецьку, унаслідок чого сталося загоряння даху. На щастя, пацієнтів та персонал вчасно евакуювали.