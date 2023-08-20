Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"За час повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України вже понад 6,5 тис. ракет і більш як 3,5 тис. ударних дронів, зокрема іранських "шахедів", - йдеться у повідомленні.

За його словами, більшість із них були спрямовані по цивільних, а не військових об’єктах.