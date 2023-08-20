З початку повномасштабного вторгнення РФ випустила по Україні понад 10 тисяч ракет і дронів, - Зеленський
Від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад 6,5 тисяч ракет та 3,5 тисячі ударних безпілотників
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте.
"За час повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України вже понад 6,5 тис. ракет і більш як 3,5 тис. ударних дронів, зокрема іранських "шахедів", - йдеться у повідомленні.
За його словами, більшість із них були спрямовані по цивільних, а не військових об’єктах.
- У неділю, 6 серпня, президент Володимир Зеленський назвав кількість зброї, яку російська армія застосувала проти України протягом останнього тижня: 65 ракет і 178 ударних дронів, з них 87 "шахедів".
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