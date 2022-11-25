З початку повномасштабного вторгнення РФ зафіксовано понад 6 млн звернень українців до поліції
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну поліцейські опрацювали понад шість мільйонів звернень від громадян
Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.
За його словами, поліцейські зареєстрували близько 237 тисяч злочинів. У майже 114 тисячах кримінальних правопорушень особам повідомлено про підозру.
Крім того, розпочато 45 190 кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями РФ та їхніми посіпаками.
"Серед цієї кількості злочинів – більше ніж 2 тисячі кримінальних проваджень відкрито за колабораційну діяльність. 347 особам оголошено про підозру, 206 обвинувальних актів передано в суди", – повідомив Клименко.
За його словами, під час перевірки на блокпостах поліцейські виявили 705 розшукуваних і майже 5 тисяч підозрілих осіб, імовірно, причетних до незаконної діяльності.
Зареєстровано понад 85,8 тис. ДТП, у яких 2161 людина загинула.
За час повномасшабної війни поліцейські також заблокували понад 20 тисяч російських інформканалів із загальною аудиторією понад 260 млн підписників.
- Раніше МВС повідомляло, що в Україні через відключення електроенергії побільшало ДТП, часом кількість аварій сягає навіть 600 на добу. Українцям порадили у темний час доби вбиратись у світлий одяг і носити світловідбивачі на взутті чи рюкзаках.
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