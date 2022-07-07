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З початку повномасштабної війни 227 українців прибули до Нової Зеландії

7 липня, 2022 четвер
17:20
біженці з України Нова Зеландія

До Нової Зеландії прибули 227 українців. Чотири місяці тому уряд країни оголосив про програму, яка мала надати притулок до 4000 біженців

Про це пише Stuff. 

Видання повідомляє, що спеціальна українська віза дає можливість громадянам і резидентам Нової Зеландії, які народилися в Україні, спонсорувати своїх найближчих родичів, щоб доправити їх у безпечне місце. 

Уряд заявив, що ця віза є "найбільшою спеціальною категорією віз, встановленою за десятиліття", але лише 5,6% місць було заповнено.

Правозахисна група Mahi for Ukraine тісно співпрацює з імміграційною службою Нової Зеландії з початку російського вторгнення в Україну. В опитуванні, проведеному World Vision, організація виявила низку перешкод, які заважають українцям отримати спецвізу.

Найпоширенішою причиною називали фінансовий тягар, який накладається на спонсорів. Очікується, що спонсори будуть нести фінансову відповідальність за членів родини протягом двох років, включаючи покриття їхніх витрат на житло, харчування та медичне обслуговування.

Мешканка Окленда Кейт Турська привезла батьків до Нової Зеландії за цією програмою. Вона сказала, що фінансування їхньої подорожі мало "великий вплив" на її заощадження.

"Я перебуваю в привілейованому становищі, де можу собі це дозволити, але через зростання вартості життя в Новій Зеландії більшість людей просто не в змозі оплатити додаткові витрати на людей зі свого бюджету", - сказала вона.

Речниця Mahi for Ukraine висловила сподівання, що новий міністр імміграції Майкл Вуд вирішить ці проблеми.

"Ми зустрічалися з відділом імміграції Нової Зеландії кожні два тижні, але ми скасували нашу останню зустріч, оскільки ми досі не отримали відгуків щодо наших попередніх запитань і рекомендацій"

Майкл Вуд сказав, що було подано 954 заявки на спеціальну українську візу, і було надано 812 віз, але лише 227 людей наразі прибули до Нової Зеландії. Заявники мають дев’ять місяців з моменту отримання візи, щоб прибути до Нової Зеландії. 

  • 15 березня у Новій Зеландії прийняли програму "Спеціальна політика щодо України на 2022 рік", яка дозволяє прийняти в країні близько 4 тисяч членів сімей українських біженців.
  • 19 квітня у МЗС Нової Зеландії повідомили, що країна вводить санкції проти 18 фінансових установ, включаючи центральний банк Росії, суверенний фонд та найбільші фінансові установи країни.
  • 2 травня міністерка закордонних справ Нової Зеландії повідомила про додаткові санкції проти російських політиків і оборонних установ, які підтримують дії Путіна в Україні.
  • 11 травня Нова Зеландія оголосила про нові санкції щодо РФ – проти дезінформації та відповідальних за кібератаки на Україну.

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