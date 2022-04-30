З початку повномасштабної війни проти України росіяни вбили 219 дітей

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у telegram.

За її словами, станом на 8:00 30 квітня за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, в Україні від рук російських окупантів загинуло 219 та постраждало 398 дітей.

"Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії", - підкреслила Денісова.



29 квітня повідомлялося, що росіяни пошкодили 1556 українських закладів освіти та повністю знищили 102 з них.

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